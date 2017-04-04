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Землю дозволять купувати і продавати лише українцям - Гройсман

Вівторок, 4 квітня 2017, 21:58

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про ринок землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізичним особам з українським громадянством.

Про це він сказав в ефірі 112 каналу.

"Мова йде про те, що ми можемо створити модель ринку землі, яка буде дозволяти тільки фізичним особам-українцям між собою продавати землю, яка їм належить", - заявив прем'єр.

Гройсман зазначив, що не підтримає ідею земельної реформи, яка буде проводитися в інтересах агрохолдингів або іноземних громадян.

"Необхідно абсолютно повністю захистити українську землю від можливості її купівлі іноземними громадянами", - підкреслив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. 

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: МВФГройсман
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