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Корчак закликала Раду організувати міжнародну перевірку НАЗК

Вівторок, 4 квітня 2017, 22:47

Голова Національного агентства з запобігання корупції Наталя Корчак закликала Верховну Раду організувати проведення міжнародного аудиту діяльності агентства.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці у вівторок ввечері.

"Розуміючи той суспільний резонанс, який виник останнім часом навколо окремих напрямів діяльності Національного агентства, стало зрозуміло, що тільки експертний висновок стосовно нашої діяльності зможе довести безпідставність всіx закидів на адресу нашого органу", - заявила Корчак.

За її словами, 3 квітня до Верховної Ради направили звернення із проханням організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності функціонування НАЗК і роботи реєстру електронних декларацій.

Корчак запропонувала включити у таку комісію депутатів парламенту, міжнародних експертів, представників інститутів громадянського суспільства, а також вітчизняних фахівців у сфері запобігання корупції.

Вона вважає доречним включення до складу комісії також представників посольств і представництв Європейського Союзу в Україні.

"Цілком переконана: до висновків незалежного міжнародного аудиту прийняття будь-яких змін до Закону в частині НАЗК буде передчасним і недалекоглядним. Цілком вірогідно, що такі дії можуть поставити агентство у пряму залежність від тих органів і структур, які сьогодні не зацікавлені у нашій діяльності", - заявила Корчак.

У середу 29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку через неполадки із системою подачі електронних декларацій.

У свою чергу голова НАЗК Наталія Корчак у відповідь на ці заклики заявила, що не збирається йти у відставку.

Голова НАЗК Наталія Корчак звернулася до правоохоронців, заявивши, що вбачає у діях посадовців Держслужби спецзв’язку, а також  ДП "УСС" ознаки службових злочинів.

Українська правда

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Теми: НАЗКВерховна Рада
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