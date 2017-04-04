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Геращенко звинуватила голову ПАРЄ у знищенні Асамблеї

Вівторок, 4 квітня 2017, 23:23

Перший заступник спікера Ради Ірина Геращенко звинуватила президента ПАРЄ Педро Аграмунта у знищенні Асамблеї.

Про це вона написала у Facebook, відреагувавши на спільне фото Аграмунта із депутатом Держдуми Леонідом Слуцьким та президентом Сирії Башаром Асадом.

"За два тижні до хімічної атаки в Сирії російські депутати і їхній вірний Аграмонт приїхали в Сирію на російському військовому літаку... В мене прохання до української діаспори, особливо в Іспанії, до активістів, які щодня спілкуються з західними посольствами і ЗМІ і борються з корупцією - поборіться і з європейською корупцією, так само активно і з надривом! Розмістить це фото в соцмережах", - закликала Геращенко.

"Максимально розмістіть в фб і твітері, в усіх можливих іспанських і європейських ЗМІ, покажіть всім посольствам і всім західним партнерам з одним питанням - що це? Це не зрада цінностей? Це не корупція? Це не похорон і знищення ПАРЄ? Це не ключова загроза демократії? З цим хтось, окрім України, збирається боротися? Чи тільки занепокоєння?" - додала вона.

20 березня російський "Первый канал" повідомив, що у сирійський Дамаск прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Хоча, як відомо, Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Геращенко закликала направити листа в ПАРЄ з вимогою дати пояснення, чому президент Асамблеї полетів до Сирії разом із делегацією російської Держдуми.

Також своє невдоволення висловив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба. Він заявив, що таким чином Парламентська Асамблея знищує свій єдиний справжній актив - моральний авторитет.

За словами Ар'єва, делегати ПАРЄ засудили візит Аграмунта з російськими депутатами в Сирію.

Українська правда

Теми: ГеращенкоПАРЄ
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