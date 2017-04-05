Ляшко повів своїх "радикалів" на Кабмін

Радикальна партія розблокувала парламентську трибуну і пішла на засідання Кабінету міністрів.

На засіданні парламенту в середу лідер фракції РП Олег Ляшко виголосив заяву і забрав свою фракцію на засідання уряду.

"Зараз фракція Радикальної партії у повному складі йде на засідання уряду для того, щоб вимагати від нього прийняття рішення про повернення державного управління державною власністю", - заявив Ляшко.

"Радикали" знову оголосили вимогу скасування абонплати за газопостачання.

"10 квітня ми йдемо на засідання НКРЕКП, щоб добитися від них скасування рішення по абонплаті. Сьогодні в Україну повертається президент Порошенко і ми вимагаємо зустрічі президента з фракцією, щоб відправити у відставку голову НКРЕКП рошенівського Вовка", – заявив Ляшко.

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Як повідомлялося, Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики і компослуг затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Плату з 1 квітня повинні були платити споживачі щомісяця, незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплата має нараховуватися на підставі приєднаної потужності кожного споживача (відповідно до типу газового лічильника).

Відповідно до рішення комісії, з 1 квітня споживачам мала нараховуватися плата за газ, як товар (4942 грн за тисячу кубометрів плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), а також окремо абонплата за користування приєднаними потужностями.

Згодом Володимир Гройсман заявив, що Кабмін вимагатиме переглянути це рішення НКРЕКП.

Президент Петро Порошенко також заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

4 квітня стало відомо, що Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг має намір відстрочити введення абонентської плати за газ як мінімум на 3 місяці.

Валентина Романенко, УП