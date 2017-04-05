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ВР дозволила мешканцям гуртожитків безкоштовно приватизувати оселі

Середа, 5 квітня 2017, 12:33

Верховна Рада дозволила громадянам безкоштовно приватизувати приміщення гуртожитків, в яких вони мешкають більше п'яти років.

За відповідний законопроект №1076 у середу проголосували 256 депутатів.

Це було повторне друге читання з урахуванням пропозицій президента Петра Порошенка.

Згідно із законопроектом, вищезазначене право отримують громадяни, що проживають в окремих житлових приміщеннях та у разі, якщо їхні гуртожитки знаходяться у власності об'єднаних територіальних громад.

Іще однією умовою для можливості безкоштовної приватизації є те, що мешканець гуртожитку або його сім'я були вселені в гуртожиток на підставі спеціального ордера і проживали в ньому за договором найму жилого приміщення.

Згідно з текстом законопроекту, право на приватизацію поширюється на приміщення в гуртожитках, побудованих в радянські часи на загальнодержавні кошти (у тому числі за рахунок державних і колективних підприємств та організацій) та які були включені до статутних капіталів (фондів) господарських товариств та інших організацій, створених у процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних чи комунальних підприємств, в тому числі ті, які в подальшому були передані в статутні капітали інших юридичних осіб або відчужені іншим способом.

Перед ухваленням законопроекту перед Радою виступив депутат з фракції БПП Андрій Антонищак. За його словами, на це рішення чекають 500 тисяч українців, які мешкають в гуртожитках.

"Вони не можуть оформити свої договірні відносини по електриці, по газопостачанню, по приписках навіть", - перелічив він проблеми, з якими зараз стикається ця категорія громадян.

Українська правда

Теми: Верховна Радазаконодавствоприватизація
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