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Порошенко похвалив НАБУ

Середа, 5 квітня 2017, 19:57

Президент Петро Порошенко заявляє, що задоволений роботою Національного антикорупційного бюро України.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у середу в Копенгагені.

"Чи задоволений я роботою цього органу? Так, я задоволений. Адже це новий, ефективний і незалежний орган із боротьби з корупцією, що створювався за допомогою наших закордонних партнерів", - заявив Порошенко.

Він нагадав, що саме за його ініціативою було створено незалежне НАБУ, що проводить розслідування і відкриває справи проти корупціонерів у вищих ешелонах влади.

"Ніхто не сумнівається в незалежності цієї структури", - наголосив президент, зазначивши, що ніколи раніше боротьба з корупцією в країні не була такою ефективною.

Порошенко також відзначив важливість запуску роботи системи електронних декларацій реформування судової влади в країні.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд вважає, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.

Інтерфакс-Україна

Теми: ПорошенкоНАБУ
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