Геращенко: НАТО виділить українським саперам понад 1 млн євро

НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби розмінування ДСНС України.

Про це заявила журналістам перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє "Укрінформ".

"Альянс прийняв рішення про надання матеріально-технічної допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму понад 1 млн євро на розвиток галузі розмінування", - сказала вона.

За словами Геращенко, вона буде наполягати на тому, щоб вже наступного тижня в парламенті в першому читанні був прийнятий законопроект про гуманітарне розмінування.