Геращенко: НАТО виділить українським саперам понад 1 млн євро
Четвер, 6 квітня 2017, 00:21
НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби розмінування ДСНС України.
Про це заявила журналістам перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє "Укрінформ".
"Альянс прийняв рішення про надання матеріально-технічної допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму понад 1 млн євро на розвиток галузі розмінування", - сказала вона.
За словами Геращенко, вона буде наполягати на тому, щоб вже наступного тижня в парламенті в першому читанні був прийнятий законопроект про гуманітарне розмінування.