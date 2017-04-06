Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: НАТО виділить українським саперам понад 1 млн євро

Четвер, 6 квітня 2017, 00:21

НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби розмінування ДСНС України.

Про це заявила журналістам перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє "Укрінформ".

"Альянс прийняв рішення про надання матеріально-технічної допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму понад 1 млн євро на розвиток галузі розмінування", - сказала вона.

За словами Геращенко, вона буде наполягати на тому, щоб вже наступного тижня в парламенті в першому читанні був прийнятий законопроект про гуманітарне розмінування.

Теми: НАТОДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАТО
Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: