Радбез ООН завершив дебати щодо хіматаки в Сирії без прийняття резолюції

Рада безпеки ООН завершив обговорення, але не став голосувати за проект резолюції з приводу повідомлень про повітряні удари із застосуванням хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Після того, як цей проект різко відкинула Росія, над його текстом продовжують роботу і винесуть на голосування пізніше. Коли саме дипломати не уточнили.

На засіданні постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі різко розкритикувала Росію і Китай за те, що раніше вони вже багато разів ветували схожі резолюції по Сирії, в яких говорилося про хоч якусь вину сирійського президента Башара аль-Асада. Показавши фотографії дітей, які постраждали в результаті хімічного удару, вона зазначила, що, "якщо нічого не робити, такі удари триватимуть". За її словами, Асад не має ніяких заохочень припиняти хімічні удари, доки Росія продовжує захищати його режим від наслідків таких дій.

При цьому Гейлі зазначила: "Коли ООН послідовно нездатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені самі взятися до дії". Вона не уточнила, які дії має на увазі.

Постійний представник Великобританії в ООН Матью Райкрофт теж розкритикував Росію за те, що вона переклала відповідальність на сирійську опозицію, заявивши, що літаки режиму Асада вдарили по складу боєприпасів опозиції. Але, підкреслив він, "ми не бачили нічого, що наводило б на думку про те, що будь-які недержавні сили в Сирії мають таку хімічну зброю, що могла б викликати симптоми, які ми бачили вчора".

Заступник постійного представника Росії в ООН Володимир Сафронков натомість назвав ці та інші заяви британського представника "абсолютно безвідповідальними, зневажливими і непрофесійними". Він також стверджував, що фото і відеоматеріали з місця нападу були "очевидною постановкою".

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 5 квітня через повідомлення про хімічну атаку в Сирії, в результаті якої загинули десятки людей.

У МЗС РФ заявили, що проект резолюції РБ ООН щодо хімічної атаки в Ідлібі "має антисирійськими характер" і здатний загострити ситуацію в регіоні. Також офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що відеоролики про застосування хімзброї в Сирії носять провокаційний і постановочний характер.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до 72 осіб, серед них - 20 дітей.

Німеччина вважає, що Росія і Іран несуть відповідальність за хімічну атаку, здійснену військами сирійського президента Башара Асада.