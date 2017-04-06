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У Балаклії небезпечна зона зменшена до 1 кілометра - ДСНС

Четвер, 6 квітня 2017, 06:08

Рятувальники очистили від вибухонебезпечних предметів територію Балаклія і дев'ять населених пунктів, що потрапили в зону надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 1 км", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пожеж в Балаклії і прилеглих населених пунктів в результаті вибухів боєприпасів не зафіксовано.

Роботи по відновленню газопостачання в Балаклії тривають.

"До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 727 чол. та 133 од. тех., у тому числі від ДСНС 163 чол. та 53 од. тех., 20 піротехнічних розрахунків", - наголошується в повідомленні.

Теми: ДСНС
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