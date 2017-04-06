Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: Бойовики не дотримуються "тиші", двоє військових ЗСУ поранені

Четвер, 6 квітня 2017, 06:43

За минулу добу зафіксовано 29 обстрілів позицій українських сил бойовиками. В результаті двоє військових ЗСУ отримали поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

"Провокаційні обстріли позицій сил АТО не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму "Тиші" не дотримуються", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу вогневу активність бойовики вели біля Маріуполя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів сепаратисти вели вогонь по позиціях українських військ в районі Красногорівки. По опорних пунктах поблизу Павлопіля і Водяного терористи били з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Сили АТО в Мар'їнці бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького, Красногорівки і Водяного активно "працювали" снайпери бойовиків.

На Донецькому напрямку найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано під Авдіївкою. Тут сили АТО терористи неодноразово обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По українських позиціях в районі Зайцевого і Пісків бойовики били з кулеметів і стрілецької зброї, також тут вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм були обстріляні українські позиції поблизу Сизого, а зі станкових протитанкових гранатометів бойовики вели вогонь по ЗСУ в Новоолександрівці.

"Провокаційні обстріли позицій сил АТО не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму "Тиші" не дотримуються", - підкреслили в штабі.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: