У Новоазовську на гранаті підірвалися кілька мирних мешканців

У результаті підриву гранати в Новоазовську Донецької області загинула одна людина і кілька зазнали поранень.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки.

"Під час прибирання учнями музичної школи території поблизу хлібного заводу в Новоазовську у результаті підриву гранати загинула одна особа та щонайменше четверо отримали поранення", - кажуть у ГУР.

У то же час сепаратистські видання із посиланням на одного з керівників терористів ОРДО Едуарда Басуріна пишуть, що 5 квітня від вибуху гранати в районі Новоазовська загинула мирна мешканка, ще семеро людей отримали поранення.

Українська правда