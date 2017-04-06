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У Новоазовську на гранаті підірвалися кілька мирних мешканців

Четвер, 6 квітня 2017, 12:46

У результаті підриву гранати в Новоазовську Донецької області загинула одна людина і кілька зазнали поранень.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки.

"Під час прибирання учнями музичної школи території поблизу хлібного заводу в Новоазовську у результаті підриву гранати загинула одна особа та щонайменше четверо отримали поранення", - кажуть у ГУР.

У то же час сепаратистські видання із посиланням на одного з керівників терористів ОРДО Едуарда Басуріна пишуть, що 5 квітня від вибуху гранати в районі Новоазовська загинула мирна мешканка, ще семеро людей отримали поранення.

Українська правда

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