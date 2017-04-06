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За добу в зоні АТО поранено 4 бійців – штаб

Четвер, 6 квітня 2017, 12:58

За добу в зоні проведення антитерористичної операції отримали поранення 4 українських військових.

Про це на брифінгу 6 квітня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, жоден український військовий не загинув, 2 військовослужбовців зазнали поранень у районі Авдіївки. Окрім цього двоє наших бійців отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої", – сказав полковник.

 Мотузяник зазначив, що загалом кількість ворожих обстрілів у зоні АТО знизилась, однак противник не дотримується режиму "тиші" повністю.

Українська правда

Теми: АТО
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