Росія нарощує військову могутність на двох напрямках – РНБО

Українські спецслужби фіксують нарощування Російською Федерації військової могутності насамперед на західному і південному стратегічних напрямках.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, повідомляє 6 квітня прес-служба РНБО.

"Аналізуючи ці дані, ми не можемо виключати розширення військової агресії проти нашої країни", – сказав секретар РНБО, додавши, що російський військовий потенціал загрожує не лише Україні, а і західним партнерам.

Турчинов також наголосив, що російсько-терористичні угруповання демонстративно нехтують Мінськими угодами та черговою домовленістю про припинення вогню.

"Не припиняючи обстрілів наших позицій із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, вони військовим шляхом намагаються змінити лінію розмежування", – зазначив секретар РНБО.

Турчинов наголосив, що в цьому контексті дуже важливо відновити військово-технічну співпрацю України з її західними партнерами, "яка була штучно заблокована в 2014 році".

Під час зустрічі сторони також обговорили необхідність продовження санкційного тиску на країну-агресора, поки Крим та Донбас не повернуться до складу України.

Українська правда