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Режисер Меньшов шкодує, що бойовик "ДНР" Прилєпін розповів про його мільйон

Четвер, 6 квітня 2017, 16:13

Російський режисер Володимир Меньшов підтвердив передачу коштів "для Донбасу".

Про це повідомляють РИА Новости.

"Справді, я передав певну суму грошей для Донбасу, але я не хочу про це говорити, не хочу оприлюднити. І, мені шкода, що це отримало публічний розголос. Що стосується Служби безпеки України, то вони до мене не зверталися", — сказав Меньшов.

У свою чергу речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що наразі перевіряється ця інформація, передає Радіо Свобода.

"Якщо гроші спрямовані на фінансування терористичних організацій, то це може бути приводом не лише для заборони в’їзду. Якщо це гуманітарна допомога – то це інше питання", - сказала Гітлянська.

Сам же Меньшов не уточнив, на які завдання він передав гроші.

Як відомо, раніше громадянин РФ, що воює на боці бойовиків, письменник Захар (Євген) Прилєпін повідомив, що Меньшов передав йому мільйон.

Теми: Донбастероризм
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