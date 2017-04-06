СБУ запобігла теракту, який планувала завербована ФСБ українка

Співробітники СБУ заявляють, що попередили на Хмельниччині терористичний акт, спланований та підготовлений представниками російських спецслужб.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці встановили, що для виконання диверсійного завдання завербована особа мала отримати в Одесі вибухівку, відправлену представниками спецслужб РФ, які перебувають у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці.

Оперативники СБ України затримали кур’єра на одеському автовокзалі після одержання пакунку та вилучили з нього вибуховий пристрій в еквіваленті шістсот грамів тротилу.

У рамках відкритого раніше кримінального провадження співробітники спецслужби задокументували, що представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж.

З ідейних міркувань вона погодилася співпрацювати з російською спецслужбою. За інформацією контррозвідки СБУ, цей куратор зараз перебуває у "відрядженні" в тимчасово окупованому Луганську, де займає "високу посаду" у так званому "МДБ ЛНР".

Українська правда