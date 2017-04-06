Окупанти відпустили затриманих раніше у Криму журналіста і правозахисника

Журналіста Тараса Ібрагімова і правозахисника Андрія Крисько відпустили після затримання в Криму, натомість Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом затримання близько 60 людей у Сімферополі.

Про звільнення Криська і Ібрагімова повідомила у своєму Facebook Таміла Ташева знайома із ситуацією.

"Тараса Ібрагімова, Андрія Крисько звільнили", - написала вона.

Водночас, Генпрокуратура України повідомила про відкриття кримінального провадження у зв’язку із незаконним затриманням 60 громадян на ринку в м. Сімферополь

"Відомості про вказаний злочин Генеральною прокуратурою України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі двох чи більше осіб)", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори прокуратури АР Крим.

Як відомо, у четвер під час масових затримань на центральному ринку в Сімферополі, які 6 квітня провели російські силовики, затримали журналіста Тараса Ібрагімова і правозахисника Андрія Криська.

Також були затримані близько 60 людей.

Українська правда