"Паспортний сервіс" призупинив роботу. ДМС продовжує видавати паспорти

Державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, але Державна міграційна служба продовжує видавати паспорти.

"Європейській правді" повідомили про збої у дочірній компанії, що надає комерційні паспортні послуги, пов'язані із проблемами з каналом зв'язку.

Про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс" повідомляється на сайті підприємства "Документ".

"З технічних причин усі центри "Паспортний сервіс" тимчасово не працюють. Про відновлення роботи буде сповіщено на сайті", - йдеться у повідомленні на сайті.

Зазначимо, що державне підприємство "Документ" з червня 2011 року перебуває у сфері управління ДМС України.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.

На сайті ЄвроПравди опублікована стаття з детальним описом графіку та позиціями окремих гравців ЄС.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте в іншій статті Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом.