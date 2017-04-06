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Крищенко стверджує, що слідство у справі Вороненкова просунулося

Четвер, 6 квітня 2017, 21:59

Слідство далеко просунулася у встановленні мотивів вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

Про це повідомив заступник глави Національної поліції - начальник головного управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко в інтерв'ю "5 каналу".

"Є (просування). Багато ми просунулися щодо встановлення обставин, які передували вбивству, його мотивів", - сказав він.

Крищенко підкреслив, що триває робота із встановлення спільників вбивці.

Детальну інформацію начальник київської поліції оприлюднити відмовився.

Як відомо, близько 12:00 23 березня екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов убив Вороненкова біля виходу з готелю "Прем'єр Палас" у центрі Києва.

При цьому вбивця також отримав смертельне вогнепальне поранення і помер через кілька годин у лікарні.

Українські новини

Теми: Вороненков
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