Чаусу не продовжуватимуть арешт за незаконний перетин кордону

Прокуратура Молдови не буде звертатися до суду про продовження арешту судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса у справі про незаконний перетин ним кордону.

Про це Українським Новинам повідомив глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь.

"Ми не будемо вже звертатися до суду про продовження арешту у нашій справі", - сказав він.

За його словами, після закінчення терміну його арешту, Чаус буде затриманий за запитом України і до нього буде застосовано екстрадиційний арешт.

Він зазначив, що термін арешту Чауса у справі про незаконний перетин кордону закінчується 9 квітня.

Раніше генпрокуратура Молдови подала клопотання про екстрадицію в Україну судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса в місцевий суд, але його розгляд почнеться після рішення президента цієї країни щодо політичного притулку Чауса.

Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $ 150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

1 березня Чаус був затриманий в Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

На початку березня документи на екстрадиційний арешт судді були спрямовані молдавській стороні.

Керівник САП Назар Холодницький зазначив, що українська сторона готова надати докази, що свідчать про кримінальний характер злочинів, скоєних Чаусом, якщо останній буде просити політичного притулку в Молдові.