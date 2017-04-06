Кримським татарам, звинуваченим у "справі "Хізб ут-Тахрір", продовжили арешт

Фігурантам ялтинської "справи "Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Рефату Алімову, Енверу Бекірову, Арсену Джеппарову, Емір-Усеїну Куку і Вадиму Сіруку суд окупованого Росією Криму продовжив арешт на два місяці, до 8 червня.

Про це на сторінці в Facebook повідомили активісти з об’єднання "Кримська солідарність".

"Засідання проходило в закритому режимі, нікого, крім учасників процесу (суддя, слідчий, прокурор і адвокат), в зал не пустили. Родичі та небайдужі люди кілька годин простояли перед будівлею суду, чекаючи результатів", – йдеться в повідомленні.