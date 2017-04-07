ЮНІСЕФ: В результаті хіматаки в Сирії загинули 27 дітей

В результаті хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 27 дітей.

Про це повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За данням фонду, всього від отруєння постраждали 546 осіб, серед яких також є діти. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані, число жертв може збільшитися.

Регіональний директор ЮНІСЕФ Герт Каппеларер закликав всі сторони сирійського конфлікту і тих, хто може здійснити на них вплив, зробити все можливе для того, щоб не допускати таких жахливих трагедій, йдеться на сайті фонду.

"Не можна допустити продовження вбивств дітей в Сирії", - сказав він.

В результаті хімічної атаки загинули понад 70 осіб. ООН оголосила про намір розслідувати причину загибелі людей.