СЦКК: Бойовики знову зірвали розведення сил у Станиці Луганській

Незважаючи на показові дії представників НЗФ ОРЛО щодо "готовності" до відведення сил і засобів на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська", бойовики насправді мали за мету звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей.

Про це заявила українська сторона СЦКК, передає прес-центр штабу АТО.

СЦКК повідомив, що оскільки режим повної тиші на ділянці №1 фіксувався вже більше чотирьох діб, штабом АТО 6 квітня проведено координаційну нараду з питань розведення сил та засобів на даній ділянці 9 квітня цього року.

Проте 6 квітня у період з 20.05 до 20.40 незаконні збройні формування ОРЛО здійснили обстріл ділянки розведення сил і засобів №1 "Станиця Луганська", зі сторони населеного пункту розташованого на Горі князя Ігоря із застосуванням великого крупнокаліберного кулемету, АГС та стрілецької зброї.

"Даний факт свідчить про навмисний та підступний зрив бойовиками розведення сил і засобів на зазначеній ділянці", - йдеться у заяві.

В СЦКК підкреслюють, що українська сторона твердо стоїть на позиції виконання всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей, у тому числі Рамкового рішення Трьохсторонньої контактної групи про розведення сил і засобів, підписаного 21 вересня 2016 року та неухильно виконує всі взяті на себе зобов'язання.