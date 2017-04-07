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Клімкін на завершення процедур щодо "безвізу" відвів 2 місяці

П'ятниця, 7 квітня 2017, 09:13
Клімкін на завершення процедур щодо безвізу відвів 2 місяці

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін упевнений, що процес візової лібералізації між Україною та Європейським Союзом займе близько двох місяців.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1" у п'ятницю вранці, передає "Інтерфакс-Україна".

"На процедури ЄС я даю два місяці плюс-мінус. Це приблизно, як воно буде відбуватися", – сказав голова МЗС.

Він нагадав, що завершення процесу лібералізації візового режиму вимагає ще декількох процедурних моментів, зокрема, підтвердження даного питання комітетом постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER), а також підготовка й ухвалення рішення Радою ЄС.

Клімкін розповів, що після цього документ має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої в ЄС країни (Мальти) і опублікований в офіційному журналі ЄС.

"Торік у нас було приблизно 15 мільйонів поїздок до ЄС. Моя амбіція, щоб таких поїздок було 100-150 мільйонів", – заявив міністр.

"Для такого, звісно, потрібні біометричні паспорти… Насправді, не потрібно тягнути велику пачку документів на кордон. На кордоні потрібен лише біометричний паспорт, разом із ним вам потрібен квиток, поліс страхування", – уточнив він.

"Прикордонникам, особливо на першому етапі, важливо підтвердити мету вашої поїздки… Можуть запитати, чи є у вас фінансові кошти", – сказав Клімкін.

Як відомо, 6 квітня на засіданні Європарламенту 521 євродепутат проголосував "за" надання безвізового режиму ЄС для українців, 75 – "проти" і 36 утрималися.

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Теми: ЄСвізиКлімкінбезвіз
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