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Суд закрив фейкове "посольство ДНР" у Чехії за позовом МЗС

П'ятниця, 7 квітня 2017, 09:27

Обласний суд у місті Острава ухвалив рішення про початок процедури ліквідації "Представницького центру ДНР" на території Чехії. Його очолює громадянка Чехії Нела Ліскова.

Про це повідомляє Hlidacipes.org, передає "Європейська правда".

Суд ухвалив це рішення із другої спроби. Міністр закордонних справ Чехії вимагав судової заборони ще минулої осені, але суд запросив додаткову інформацію.

"Голова організації було направлене рішення ініціювати процедуру", - сказав представник обласного суду в Остраві.

Інформацію про рішення суду підтвердила і сама Ліскова. "В даний час я отримала документ про порушення провадження у справі про ліквідацію посольства Донецької народної республіки", - написала вона на одному із проросійських сайтів.

З ініціативою про закриття "консульства ДНР" у вересні минулого року виступив глава МЗС Любомир Заоралек, але суд в лютому попросив доповнити скаргу і роз'яснити деякі твердження.

"Міністр закордонних справ заявив, що створення цього об'єднання суперечить нормам міжнародного права, які згадуються в Конституції Чеської Республіки, зокрема, зобов'язання поважати територіальну цілісність інших країн", - заявив представник чеського МЗС.

У відомстві також підкреслили, що Ліскова несанкціоновано використовувала титул "Почесний консул", який процедурно знаходиться у віданні МЗС, таким чином обходячи закон по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.

Нагадаємо, організатори "Представницького центру ДНР" в Чехії мають зв’язки із російськими організаціями, що фінансуються Кремлем.

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Теми: ЧехіяДНРМЗСсудміжнародні відносини
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