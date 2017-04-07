Зону забруднення в Балаклії зменшили до 500 метрів

Піротехніки продовжують чистити територію навколо Балаклії Харківської області від вибухонебезпечних предметів, 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 500 метрів.

Про це 7 квітня повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 07:00 7 квітня пожеж на території м. Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.

Піротехнічні розрахунки ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

У ході очищення 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 500 метрів.

Відновлено електропостачання в Балаклії та прилеглих населених пунктах. Триває робота з відновлення газопостачання.

Як відомо, під ранок 23 березня у місті Балаклія Харківської області спалахнули склади військового арсеналу та відбулася детонація снарядів.

Тоді з прилеглих територій евакуювали 36 тисяч мешканців. Гасили пожежу кілька днів.

За даними міністра оборони Степана Полторака, після пожежі на базі збереження у Балаклії залишилося трохи більше 30% боєприпасів, які там зберігалися.

Слідство підозрює, що диверсію на складах арсеналу в Балаклії могли скоїти цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарату.

Українська правда