Зону забруднення в Балаклії зменшили до 500 метрів
Піротехніки продовжують чистити територію навколо Балаклії Харківської області від вибухонебезпечних предметів, 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 500 метрів.
Про це 7 квітня повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що станом на 07:00 7 квітня пожеж на території м. Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.
Піротехнічні розрахунки ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.
У ході очищення 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 500 метрів.
Відновлено електропостачання в Балаклії та прилеглих населених пунктах. Триває робота з відновлення газопостачання.
Як відомо, під ранок 23 березня у місті Балаклія Харківської області спалахнули склади військового арсеналу та відбулася детонація снарядів.
Тоді з прилеглих територій евакуювали 36 тисяч мешканців. Гасили пожежу кілька днів.
За даними міністра оборони Степана Полторака, після пожежі на базі збереження у Балаклії залишилося трохи більше 30% боєприпасів, які там зберігалися.
Слідство підозрює, що диверсію на складах арсеналу в Балаклії могли скоїти цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарату.
Українська правда