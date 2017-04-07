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Із Мінґареллі обговорили, як адаптувати закони України до європейських

П'ятниця, 7 квітня 2017, 10:23

Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе обговорила з головою представництва ЄС в Україні Хюґом Мінґареллі процес імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На зустрічі 6 квітня також були експерти ЄС та BRDO, які представили своє дослідження "Імплементація Угоди про асоціацію: аналіз існуючої законодавчої процедури в Україні, її недоліки та пропозиції щодо поліпшення", повідомляє урядовий портал.

Директор урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина представила проект нової системи планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію та підхід до перекладів актів ЄС.

Співрозмовники обговорили слабкі місця процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, у сфері юридичних та законотворчих процедур, через які Україна відстає від графіка, встановленого Угодою про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами.

У двосторонньому діалозі вони обмінялися ідеями щодо їх вирішення.

Сторони погодилися, що важливо завершити розробку інструменту планування та моніторингу, налагодження роботи перекладачів законодавства ЄС і посилення взаємодії.

Наступна зустріч із залученням представників профільних міністерств запланована на травень цього року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСзаконодавство
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