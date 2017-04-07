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Росія блокує винесення питання Криму на міжнародні майданчики – Клімкін

П'ятниця, 7 квітня 2017, 11:11

Винесення питання деокупації Криму на обговорення Великої сімки чи "женевського формату", з залученням США, блокує Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час "години уряду" в Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутата від БПП Рефата Чубарова.

Чубаров зазначив, що 6 квітня у Сімферополі на центральному ринку влаштували масову облаву на кримських татар.

"Як у нас справи з ідеєю, озвученою президентом, щодо створення окремого міжнародного майданчика щодо Криму – де, коли і в якому форматі розпочне роботу такий майданчик?.. Коли ми об'єднаємо всі питання, пов'язані з відновленням територіальної цілісності України – Крим, Донбас?..", – запитав він.  

Клімкін відповів, що уже є резолюція Генасамблеї ООН щодо порушення прав людини у Криму: "Це і юридичне, і політичне підґрунтя для того, щоб працювати і зі структурами ООН, і з іншими міжнародними організаціями щодо створення тиску (на Росію – ред.) і щодо створення доступу до тимчасово окупованого Криму".

"Зараз ми працюємо з верховним комісаром ООН з питань прав людини, з Радою Європи для того, щоб реалізувати цю ідею. Поки що ми робимо особливий акцент саме на права людини", – сказав голова МЗС.

"Стосовно вчорашніх подій ми вже повідомили нашим друзям і партнерам з метою отримання відповідної, максимально жорстокої реакції", – зазначив Клімкін.

"Ідея створення окремого формату стосується ідеї побудови його або на майданчику Великої сімки з залученням Європейського Союзу, або з залученням Женевського формату (з залученням США та ЄС – ред.). На сьогодні у нас є згода всіх партнерів, крім Російської Федерації, яка намагається тотально блокувати це питання", – сказав він.

"Тому ми хочемо розпочати з ключових питань, які стосуються прав людини – те, що ми робимо, на міжнародних майданчиках. І поступово додавати до цього інші питання", – пояснив голова МЗС.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосіякримські татариМЗС
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