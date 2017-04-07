Клімкін: Можливі затримки на кордоні, але не через безвіз

Голова МЗС Павло Клімкін попередив про можливі затримки при перетині кордону, але не через введення безвізового режиму з ЄС.

Про це він повідомив у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, з 7 квітня в Європейському Союзі починають діяти правила щодо підвищення безпеки, що може трохи збільшити термін перетину кордону.

"Саме з сьогоднішнього дня працює новий регламент ЄС, який спрямований на підвищення безпеки… Це означає що можуть бути додаткові перевірки, пов'язані з порівнянням даних з реєстрів. Тому якщо ви на хвилину довше перетинаєте кордон, не хвилюйтесь - це аж ніяк не пов'язано із запровадженням безвізового режиму", - підкреслив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, відсьогодні, 7 квітня, представники прикордонних служб на зовнішніх кордонах ЄС вводять нові правила ідентифікації та прикордонного оформлення з використанням відповідних баз даних.

6 квітня Європарламент проголосував за введення безвізового режиму з Україною.

Євген Кізілов, УП