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БПП знову просуватиме кандидатуру "ручного" аудитора НАБУ – ЦПК

П'ятниця, 7 квітня 2017, 11:35
Найджел Браун
УНІАН

Парламентська фракція БПП пропонує антикорупційному комітету обговорити питання щодо затвердження від Верховної Ради членом комісії аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро України кандидатуру Найджела Брауна.

Про це йдеться у листі голови фракції БПП Артура Герасимова голові комітету Єгору Соболєву, копію якого отримали у відповідь на свій запит активісти Центру протидії корупції.

Наразі триває новий конкурс на аудитора НАБУ від ВР, збір документів завершиться наступної п'ятниці, 14 квітня.

Після цього антикорупційний комітет розгляне всі кандидатури, які подалися або яких рекомендували, і визначиться.

"У БПП вважають, що у пана Брауна "бездоганна ділова репутація" і ніщо не заважає тому незалежно та неупереджено оцінювати роботу антикорупційного органу", – зазначає голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Шабунін критикує таке рішення фракції, нагадуючи, що попереднє голосування не показало підтримки кандидатури Брауна, якого вже встигли охрестити "ручним" аудитором.

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Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро.

Українська правда

Теми: НАБУБПП
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