Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"В'язень Болотної", якого викрадали з Києва, вийшов із колонії РФ

П'ятниця, 7 квітня 2017, 13:04

У російському Красноярську в п'ятницю на свободу вийшов опозиціонер Леонід Развозжаєв, засуджений за так званою "Болотною справою".

Про це повідомляє 7 квітня "Радіо Свобода".

Развозжаєв подякував усім, хто його підтримував, поки він був в ув'язненні, підкресливши, що можливо, завдяки цьому вижив.

Він також зазначив, що поки не вирішив, чим буде займатися після того, як відновить здоров'я. За словами Развозжаєва, йому хотілося б сприяти демократизації суспільства і досягненню соціальної справедливості, а також змінити ситуацію в системі виконання покарань.

Як відомо, у жовтні 2012 року Развожаєв, який намагався отримати політичний притулок в Україні, був викрадений з Києва й перевезений до Москви.

Пізніше слідчий комітет Росії заявив, що Развозжаєв в усьому зізнався. Сам Развозжаєв заявив, що написав явку з повинною під тиском.

У липні 2014 року Московський міський суд виніс обвинувальний вирок координатору "Лівого фронту" Сергію Удальцову і Леоніду Развозжаєву у справі про організацію масових заворушень на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року і спробі організувати аналогічні заходи в інших містах Росії. Вони були засуджені до чотирьох з половиною років колонії.

В достроковому звільненні йому було відмовлено. За твердженням Федеральної служби виконання покарань, він неодноразово порушував режим та може повторно вчинити злочин.

Наступні два роки Развозжаєв буде під наглядом російських правоохоронних органів. Відвідувати масові акції йому заборонено.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Росія
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
Російські генерали, танки-камікадзе, касетні боєприпаси – головне про війну за тиждень
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: