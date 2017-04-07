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Стець пообіцяв захистити від тиску чесне обрання голови НСТУ

П'ятниця, 7 квітня 2017, 13:48

Міністр інформполітики Юрій Стець запевнив, що не допустить тиску на наглядову раду, яка обиратиме голову правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це він заявив у п'ятницю на міжнародній конференції "Незалежність органів управління Суспільного мовника - ключова передумова успішної реформи", повідомляє "Укрінформ".

"З боку виконавчої влади, Кабінету міністрів України, політичної сили, яку я представляю, чи президента України ніякого тиску на наглядову раду щодо обрання голови правління не буде. Все в руках наглядової ради", - сказав Юрій Стець.

Водночас він додав, що за наявності таких спроб публічно оголосить про них на прес-конференції.

Як повідомлялося, 19 січня було зареєстровано Публічне акціонерна товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України", засновником якого є держава в особі Кабінету міністрів.

До призначення голови правління НСТУ, обрання якого відбудеться 10 квітня, його обов’язки виконує Ганна Бичок, що була заступником генерального директора Національної телекомпанії України.

На новій посаді Бичок заборонила підлеглим давати інтерв'ю без її дозволу.

ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" є правонаступником Національної телекомпанії України, створеної у 1995 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняЗМІКабінет міністрівСтець
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