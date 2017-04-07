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У Яценюка пояснили, навіщо йому "Арсеній"

П'ятниця, 7 квітня 2017, 14:28

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк зареєстрував торгові марки "Арсеній" та "Арсеній Яценюк", щоб запобігти цькуванню перед виборами.

Про це в коментарі УП повідомили у прес-службі лідера "Народного фронту".

Як ідеться у статті "Годівничка для міністрів. Що записано в деклараціях чиновників", в декларації Яценюка записано право власності на цілу низку торгових знаків.

Серед них "Фронт змін", ФЗ, ФП, АРСЕНІЙ, АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, БЛОК АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА.

На запитання УП, для чого екс-прем'єру знадобились торгові марки "Арсеній" та "Арсеній Яценюк", у його прес-службі повідомили, що це був "крок на випередження" перед виборами президента 2010 року.

"Торгова марка "Арсеній" була зареєстрована під час виборчої кампанії 2009-2010 років. Проти Арсенія Яценюка була влаштована кампанія з дискредитації, і для захисту від брудної кампанії тоді було прийнято рішення зареєструвати відповідну торгову марку", - пояснили у Яценюка.

Як відомо, згідно з декларацією, екс-прем'єр Арсеній Яценюк за минулий рік отримав дохід у сумі 2 223 883 гривень.

Серед нематеріальних активів Яценюк зазначив авторське право на книгу "Банківська таємниця часів помаранчевої революції", а також право на наступні торгові марки чи комерційні найменування: "СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ", "СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ", СДС, "Фронт змін", ФЗ, ФП, АРСЕНІЙ, АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, БЛОК АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА, НОВИЙ КУРС, НОВЫЙ КУРС, ЗМІНИ МАЙБУТНЄ, ЗМІНИ СВОЄ МАЙБУТНЄ, ФРОНТ ЗМІН (графічні зображення).

Українська правда

Теми: Яценюкдекларації
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