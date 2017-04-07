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"Схеми": Земля Порошенка, отримана через оборудку, продається

П'ятниця, 7 квітня 2017, 15:32

На сайті продажу нерухомості з’явилося оголошення про продаж земельної ділянки на Печерську, яка належить президенту Петру Порошенку.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".

В оголошенні йдеться, що ділянка має площу 63 сотки. Дані публічної кадастрової карти вказують, що це ділянка Порошенка на вулиці Радіальній, 5. За ділянку просять 3 150 000  доларів.

 

Під час телефонної розмови ріелтор підтвердив, що помилки в кадастровому номері немає, а на зауваження, що це ділянка президента – зазначив, що вони "власників не вказують".

"Це не просто ділянка, яку ви купили і що хочете, те й будуєте. Там є певні умови до цієї ділянки, якщо ці умови влаштують – ми потім ведемо переговори. Ці умови озвучити або поспілкуватися про це ми зможемо тільки через два місяці", – зазначив ріелтор Сергій Ткаченко.

"Там були протести через будівництво на цій ділянці. Зараз уже призупинений продаж через вирішення проблем із документами", – додала ріелтор Надія.

Журналісти "Схем" зазначають: якщо повідомлення про продаж справжнє, президент позбувається проблемного активу. Адже його ділянка на Радіальній, 5 знаходиться в охоронній зоні об’єкта Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра", де будівництво заборонено мораторієм, введеним рішенням Київської міської ради № 24/889 від 22 січня 2015 року".  

"Схеми" надіслали запит Порошенку з питаннями щодо продажу ділянки, але відповіді не отримали, зазначено в матеріалі.

У 2014 році "Схеми" опублікували розслідування, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко, отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин.

Теми: ПорошенкоскандалЗМІ
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