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БПП не хоче створювати антикорупційні суди по проекту з ВР

П'ятниця, 7 квітня 2017, 16:58

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко вважає, що зареєстрований в ВР проект закону про антикорупційні суди не може бути прийняти в сесійній залі.

Про це він заявив Інтерфакс-Україна, відповідаючи на питання, чи прийме парламент законопроект про антикорупційні суди на поточній сесії Ради.

"Цей (законопроект №6011 - ред), на мій погляд, повинен бути відкликаний і повинен бути внесений інший законопроект", - сказав Березенко.

За словами парламентарія, викликає питання, зокрема, положення законопроекту, згідно з яким Вищий антикорупційний суд буде здійснювати правосуддя як перша інстанція, а також розглядати апеляції.

Березенко зазначив, що депутати з БПП пропонували направити даний законопроект до Венеціанської комісії, аби та дала свою оцінку.

При цьому нардеп додав, що у "Блоку Петра Порошенко" є своє бачення ініціативи по антикорупційних судах.

В даний час у Верховній Раді зареєстрований проект закону №6011 авторства віце-спікера парламенту Оксани Сироід, народних депутатів Єгора Соболєва, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка і ряду інших парламентаріїв. Він був внесений в парламент 1 лютого 2017 року, однак профільний комітет з питань правової політики і правосуддя, поки його не розглянув.

Як повідомлялося раніше, комітет з питань регламенту Верховної Ради вказав, що законодавча ініціатива була зареєстрована в парламенті з порушенням зокрема ст.125 Конституції України, яка передбачає, що законопроекти, що стосуються створення, реорганізації ліквідації судів, вносить президент України за погодженням з Вищою радою правосуддя.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", в адміністрації президента готують такий законопроект.

Як повідомлялося, ВСП, розглянувши проект закону "Про антикорупційних судах" (№6011), прийшов до висновку про недоцільність прийняття цього закону як що суперечить Конституції України.

При цьому згідно з текстом меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом, закон про антикорупційні суди повинен бути прийнятий Верховною Радою до середини червня 2017 року, а робота таких судів повинна початися до кінця березня 2018 року.

Теми: БППсуд
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