Сироїд: Хто захистить Раду, якщо нардепам заманеться завести військових РФ?

Віце-спікер парламенту депутат фракції "Самопоміч" Оксана Сироїд скаржиться, що правоохоронні органи не реагують на її повідомлення про "замах на злочин" відносно несанкціонованої участі поліцейських в засіданні Верховної Ради 15 березня.

Про це вона пише у Facebook у п'ятницю.

"За три тижні жоден представник органів правопорядку не звернувся до мене, щоб отримати інформацію про те, що відбулося 15 березня. Ніхто не побачив загрози в тому, що до зали пленарних засідань парламенту свавільно потрапляють поліцейські, щодо одного з яких є інформація про його участь у війні проти України", – наголошує Сироїд.

"СБУ на моє повідомлення про злочин, заявила, що розслідування має вести Національна поліція. Генеральна прокуратура перекладає відповідальність на прокуратуру м. Києва. Прокуратура м. Києва звернулася до комітету Верховної Ради з питань Регламенту з проханням провести розслідування", – зазначає Сироїд.

За її даними, "поліцейський прорив" планувався щонайменше з вечора 14 березня, а одним з організаторів був особисто лідер "Народного Фронту".

"У відповідь на мої повідомлення про замах на злочин, органи правопорядку уникають розслідування та перекладають відповідальність один на одного", – наголошує вона.

Сироїд звертає увагу, що 15 березня народні депутати намагалися провести "гостей" до зали без належного дозволу. Охоронці парламенту не дозволили цього зробити.

"Охоронці пропустили "гостей" тільки після вказівки в.о. керівника апарату ВРУ. Він дозволив прохід "гостей", не зважаючи на те, що не мав права цього робити без рішення парламенту. І, не зважаючи на те, що я, як головуюча, заборонила йому пропускати людей до зали без відповідного рішення (про що він замовчує у своєму листі)", – зазначає віце-спікер.

Вона також вказує на те, що до одного з поліцейських – Юрія Голубана є запитання відносно його можливої участі в російських окупаційних військах.

"Тож запитання до генерального прокурора та голови СБУ: інтереси якої держави ви обстоюєте і хто повинен буде захистити український парламент, якщо наступного разу народним депутатам заманеться завести туди російських військових?", – зазначає Сироїд.

Як відомо, поліція розслідує напад народного депутата Володимира Парасюка на поліцію 14 березня коли було зупинено колону учасників "блокади Донбасу".

15 березня представники правоохоронних органів потрапили на засідання парламенту і озвучили свою версію конфлікту з Парасюком.

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд назвала це порушенням регламенту.

У сесійній залі разом із іншими людьми в камуфляжі був полковник Нацполіції Юрій Голубан, який брав участь в інциденті з блокадниками. Пізніше Голубан заявив, що прийшов у Раду на запрошення нардепа Тетерука.

У квітні в мережі з'явилося відео, на якому нібито полковник Нацполіції зображений разом із ватажком батальйону бойовиків "Восток" Олександром Ходаковським.

Голубан стверджує, що це змонтована частина, вирізана із інших зйомок.

Народні депутати із фракції "Самопоміч" вимагають викликати в Раду генерального прокурора та голову СБУ, які б доповіли про результати перевірки інформації про зв’язки Голубана із бойовиками.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що Голубана ретельно перевірять.

Українська правда