Бойовики двічі за тиждень стріляли біля СММ ОБСЄ – Хуг

Минулого тижня спостерігачі місії ОБСЄ зіткнулися 29 разів з обмеженнями в їхній діяльності, при цьому 20 разів на території бойовиків і 9 разів на території, що контролюється Україною.

Про це під час брифінгу повідомив заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Як зауважив Хуг, спостерігачі зіткнулися 29 разів із обмеженням при проведенні перевірки та двічі їм погрожували на території бойовиків.

При цьому Хуг додав, що в 2 випадках на підконтрольній бойовикам організації "ДНР" території застосовувалося насильство - бойовики стріляли в безпосередній близькості до спостерігачів.

Також він повідомив, що на околицях Луганська бойовики організації "ЛНР" 5 квітня обстріляли зі стрілецької зброї безпілотник місії.

"За кілька хвилин до відкриття вогню безпілотник зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню, 5 буксируваних і 7 самохідних гаубиць і 7 танків, розміщених з порушенням відповідних ліній відводу. Крім того, він зафіксував 7 бойових машин піхоти, 13 бронетранспортерів і 6 вантажівок військового типу й принаймні 35 осіб у формі військового типу", - сказав він.

