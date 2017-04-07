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Порошенко: Україна підтримує дії США у запобіганні воєнним злочинам Асада

П'ятниця, 7 квітня 2017, 18:27

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна підтримує дії Сполучених Штатів для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Башара Асада проти мирного населення у Сирії.

Про це він сказав під час телефонної розмови з віце-президентом США Майком Пенсом, яку прес-секретар глави держави охарактеризував як "хорошу і дуже дружню".

Порошенко поінформував Пенса щодо погіршення безпекової ситуації на Донбасі, зокрема порушення Росією режиму припинення вогню.

Президент також висловив підтримку діям Сполучених Штатів для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Башара Асада проти мирного населення у Сирії.

Віце-президент у свою чергу наголосив, що США повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Він подякував Україні за солідарність зі США після газової атаки в Ідлібі.

Співрозмовники також скоординували графіки двосторонніх контактів на найвищому рівні.

Як повідомлялося, збройні сили США в ніч на 7 квітня випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Сирійське командування офіційно заявило про шістьох загиблих в результаті ракетного удару і про "значні матеріальні збитки".

Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Українська правда

Теми: ПорошенкоСШАСирія
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