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За три роки Україна видала Росії більше 30 осіб

П'ятниця, 7 квітня 2017, 21:56

З Росії в Україну протягом останніх трьох років було екстрадовано 70 осіб, при цьому з України в Росію - понад 30 осіб.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

"На сьогодні статистика: протягом останніх трьох років російська сторона передала нам близько 70 правопорушників. У той же час Україна видала Росії більше 30 правопорушників", - сказав він на брифінгу в Генпрокуратурі в п'ятницю ввечері.

Єнін зазначив, що екстрадиція підозрюваних в скоєнні злочинів з країни в країну відбувається в сухопутних пунктах пропуску на кордоні з РФ за взаємною домовленістю сторін.

Інтерфакс-Україна

Теми: Росіяв'язниця
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