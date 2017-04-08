Порошенко обговорив з євроделегатами Крим і Донбас

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією Європейського Парламенту обговорив анексію Криму і дестабілізацію Росією ситуації на Донбасі.

Про це йдеться на сайті президента.

"Співрозмовники засудили останні дії Російської Федерації, спрямовані на дестабілізацію ситуації на Донбасі і підрив мирного процесу", - йдеться в повідомленні.

Також Порошенко оцінив активну позицію Європарламенту щодо захисту прав людини у тимчасово окупованому Криму та підтримку зусиль щодо деокупації півострова.

Крім того, співрозмовники обговорили ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Сторони також наголосили на необхідності вжити конкретних заходів для підвищення ефективності протидії російській дезінформаційній кампанії в Європі.

В ході зустрічі Порошенко подякував ЄП за підтримку рішення про введення Євросоюзом безвізового режиму для України.

"Це рішення стало чітким підтвердженням потужної підтримки з боку Європарламенту європейського майбутнього нашої держави", - підкреслив він.