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ЗМІ: Фрегат РФ підходить до есмінців США, які атакували Сирію

Субота, 8 квітня 2017, 01:22

Російський військовий фрегат "Адмірал Григорович" увійшов в східну частину Середземного моря в п'ятницю і направляється до двох есмінців військово-морського флоту США, які завдали ракетних ударів по Сирії.

Про це повідомляє Fox News.

Відзначається, що "Адмірал Григорович" озброєний передовими крилатими ракетами "Калібр".

Крім того, в п'ятницю один з американських есмінців, який запустив ракети по Сирії, відправився на переозброєння. Місце, в яке він відправився, не називається.

При цьому російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело повідомило, що російський фрегат направляється до оперативного з'єднання ВМФ РФ в Середземному морі.

"Адмірал Григорович" повертається до складу з'єднання в Середземному морі після участі в спільних навчаннях з кораблями ВМС Туреччини", - сказало джерело.

За словами співрозмовника агентства, навчання відбулися минулої середи після завершення візиту загону кораблів ВМС Туреччини до Новоросійська.

Як повідомлялося, збройні сили США в ніч на 7 квітня випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Сирійське командування офіційно заявило про шістьох загиблих в результаті ракетного удару і про "значні матеріальні збитки".

Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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