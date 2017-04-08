Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа 2 травня: 5 фігурантів залишилися під вартою до червня

Субота, 8 квітня 2017, 02:23

Малиновський райсуд Одеси відхилив клопотання адвокатів п'яти фігурантів "справи 2 травня", яким інкримінують участь в масових заворушеннях 2 травня 2014 року, про зміну запобіжного заходу - звільнення з-під варти під домашній арешт.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Колегія суддів розглянула клопотання сторін захисту і звинувачення, які стосуються зміни підсудним запобіжного заходу, і не встановила достатніх підстав для звільнення обвинувачених з-під варти - суд постановив продовжити термін на 60 діб", - заявив суддя Віктор Корой.

Під час слухання справи новий адвокат Євгена Мефьодова - Валентин Рибін вніс на розгляд суду клопотання про те, щоб розділити розгляд цього кримінального провадження: спочатку дослідити наявність або відсутність провини групи обвинувачених, які перебувають в СІЗО, а пізніше - решти підсудних.

Однак судді не задовольнили подані клопотання.

Всього зараз знаходяться під вартою шість обвинувачених "у справі 2 травня" - з урахуванням того, що в березні поточного року правоохоронцям вдалося затримати також активного учасника масових заворушень Степана Гур'єва.

Як відомо, прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень, що сталися 2 травня 2014 року в Одесі, зокрема, у центрі міста та на площі Куликове поле, за ч. 2 ст. 294 КК України. 

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і більше 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

На початку грудня 2016 року Колегія суддів Малиновського райсуду Одеси змінилася, суд ухвалив рішення почати розгляд справи спочатку.

Теми: Одесасудсправа 2 травня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Одеса
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський
Атака на Одещину: влучили в зерновий термінал порту, понівечені будинки, велика пожежа на складах
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: