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СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", який шпигував для спецслужб РФ

Субота, 8 квітня 2017, 03:42

У Торецьку СБУ спільно з Нацполіцією затримала колишнього бойовика "ДНР", який шпигував на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Затриманий в 2014 році приєднався до одного з бандформувань терористів. Згодом, побоюючись відповідальності, він виїхав до Росії, де отримав російське громадянство за спрощеною процедурою.

Однак не зумівши за станом здоров'я влаштуватися контрактником в російську армію, зловмисник в 2017 році повернувся на тимчасово окуповану територію. Тут він також намагався приєднатися до бойовиків, але отримав від російських спецслужб більш вигідну пропозицію - за "непогані" гроші шпигувати проти України.

Співробітники СБУ затримали шпигуна, коли той прибув до Торецька із завданням збирати інформацію, яка повинна нашкодити силам АТО.

Вирішується питання про відкриття поліцією кримінального провадження за ст. 256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" та 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" КК України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРСБУ
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