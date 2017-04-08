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200 тисяч дітей на Донбасі потребують психосоціальної допомоги - ЮНІСЕФ

Субота, 8 квітня 2017, 07:37
200 тисяч дітей на Донбасі потребують психосоціальної допомоги - ЮНІСЕФ

Кожна четверта дитина в Донецькій і Луганській областях, тобто більше 200 тисяч дітей, потребують термінової психосоціальної допомоги.

Про це повідомили в "ЮНІСЕФ".

"Світ забув про цю "невидиму" кризу на сході України, при цьому сотні тисяч дітей занадто дорого за неї розплачуються, вони живуть в постійному страху і не отримують адекватної підтримки", -заявила представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

Вона зазначила, що найбільшою мірою страждають діти Луганської та Донецької областей, які проживають в районах в радіусі 15 кілометрів від лінії зіткнення.

Вона заявила, що для багатьох дітей дорога в школу пов'язана з величезним ризиком, іншим - просто нікуди йти. Сім шкільних будівель були пошкоджені в результаті ескалації конфлікту в лютому-березні цього року. Всього з початку конфлікту в Україні були повністю зруйновані або були пошкоджені 740 шкіл.

ЮНІСЕФ закликав міжнародне співтовариство виділити 31 мільйон доларів США на надання необхідної підтримки дітям в зоні конфлікту, 5,5 мільйона з них підуть на проекти з надання психологічної допомоги.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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