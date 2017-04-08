Російський спецназ проводить навчання у анексованому Криму

У Росії проходить активна фаза командно-штабних навчань на місцевості, до яких залучені з'єднання спецпризначення Південного військового округу.

Про це, як повідомляє російський Інтерфакс, заявив представник ПВО Вадим Астаф'єв.

За його словами, групи спецпризначення з Ростовської області колоною на бронеавтомобілях "Тайфун" та "Тигр", а також після десантування парашутним способом з літаків, доправлені в райони виконання завдань - на полігони Краснодарського краю і Криму.

На полігонах спецназівці провели пошук, виявлення і передачу координат цілей умовного супротивника для нанесення удару штурмової авіації. До навчання залучено понад 450 військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць спецтехніки.