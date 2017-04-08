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Порошенко обіцяє зробити все, щоб поїздки до ЄС стали "доступнішими та дешевшими"

Субота, 8 квітня 2017, 10:44

Поїздки до Європи для українців мають стати доступнішими та дешевшими.

Про це йдеться у дописі президента Петра Порошенка у Facebook.

"Ми зробимо все, щоб поїздки до Європи для українців стали доступнішими та дешевшими, щоб в Україну прийшли "лоукости", та усі українські громадяни могли на власні очі переконатись у превагах європейських цінностей, які стали об’єднуючою національною ідеєю під час Революції Гідності", - заявив глава держави. 

Як відомо, 6 квітня Європарламент під час другої частини пленарної сесії проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Президент України, коментуючи рішення, зазначив, що  уряд і уся влада мають наполегливо працювати над тим, щоби кількість співгромадян, які фінансово можуть собі дозволити мандрівки до Європи, рік від року зростала.

Теми: ПорошенковізиЄС
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