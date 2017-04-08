Станцію "Лівобережна" після ремонту відкриють 1 травня

Повністю оновлену станцію метро "Лівобережна" буде відкрито 1 травня.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.



"Багато критики зараз, що на метро "Лівобережна" щось зробили не так. Але роботи повністю ще не завершені і зараз вони тривають", - сказав Кличко.



Він відзначив, що наразі немає можливості провести повний капітальний ремонт станції.

"Ми здійснюємо ремонт, щоб оновити станцію і зробити її більш комфортною. 1 травня вона буде стовідсотково відкрита і тоді ми зможемо повноцінно прозвітувати перед киянами", - наголосив Кличко.

Як відомо, користувачі соцмереж, які спершу здивувалися, чому станція "Лівобережна" після ремонту не зовсім не схожа ту, яка була на проекті, згодом висловили обурення, що ремонт виконали вкрай неякісно.

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення перевірити якість ремонтних робіт на станції метро "Лівобережна".

Згідно з тендерною документацією вартість робіт складає майже 25 мільйонів гривень.

Переможцем тендеру на виконання робіт стало ТОВ "Енергодарбудмеханізація".

Українська правда. Київ