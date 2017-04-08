У Києві активісти, які "замуровують" росбанки, заблокували "Тотальний диктант"

У Києві активісти "Національного корпусу" заблокували Російський центр науки і культури, де мав відбутися "Тотальний диктант" з російської мови.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на керівника прес-служби представництва Світлану Волиненко.

"Будівлю заблоковано активістами угруповання "Національний корпус", припинено доступ, лунали погрози фізичної розправи", - заявила Волиненко.

За її словами, біля будівлі розмістилися близько 50 осіб, на територію центру їх не пустила охорона. Активісти накинули ланцюг на ворота і заблокували прохід сміттєвими баками.

Волиненко зазначила, що 8 квітня у будівлі Росспівробітництва мала відбутися міжнародна акція "Тотальний диктант" - традиційний щорічний диктант з російської мови, який у 2017 році проходить в 72 країнах світу. Наразі ці заходи зірвано через акцію "Національного корпусу".

"Поліція приїхала за викликом досить оперативно, спостерігала, а потім вступила в переговори. Зараз вони тимчасово зняли блокаду до 13:00. Оскільки у нас диктант призначено на 14:00, о 13:00 вони повернуться проконтролювати, чи будемо ми (проводити диктант)", - заявила Волиненко.

У прес-службі "Національного корпусу" підтвердили, що перебувають біля Російського центру науки і культури в Києві за адресою Борисоглібська, 2.

У повідомленні зазначено, що представників НК "не пускають на конференцію, тривають сутички".

Інформації щодо події від столичного главку поліції наразі немає.