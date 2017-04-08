Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Без втрат серед військових, 5 поранених

Субота, 8 квітня 2017, 12:54

За минулу добу у зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, 5 військовослужбовців отримали поранення.

Про це 8 квітня на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

На Донецькому напрямку протягом доби відбулося 16 обстрілів, бойовики відкривали вогонь в напрямку Зайцевого, обстріли мали провокаційний характер, у районі Донецького аеропорту бойовики відкривали вогонь двічі з легкого озброєння.

"У Авдіївці та околицях ситуація  - найскладніша, там бойовики вели вогонь впродовж усієї доби, обстрілюючи позиції ЗСУ з легкого озброєння та мінометів, випустивши 20 мін", - повідомив Лисенко. 

У напрямку Маріуполя більшість випадків порушення перемир'я припадає на ділянку фронту Чермалик - Широкине, за добу - 24 обстріли, 3 з них - з мінометів. 

 

Українська правда

Теми: АТОДонбасжертвиМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: