АТО: Без втрат серед військових, 5 поранених

За минулу добу у зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, 5 військовослужбовців отримали поранення.

Про це 8 квітня на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

На Донецькому напрямку протягом доби відбулося 16 обстрілів, бойовики відкривали вогонь в напрямку Зайцевого, обстріли мали провокаційний характер, у районі Донецького аеропорту бойовики відкривали вогонь двічі з легкого озброєння.

"У Авдіївці та околицях ситуація - найскладніша, там бойовики вели вогонь впродовж усієї доби, обстрілюючи позиції ЗСУ з легкого озброєння та мінометів, випустивши 20 мін", - повідомив Лисенко.

У напрямку Маріуполя більшість випадків порушення перемир'я припадає на ділянку фронту Чермалик - Широкине, за добу - 24 обстріли, 3 з них - з мінометів.

Українська правда