Прокуратура Закарпаття розслідує передачу Мукачівській міськраді 228 га землі

Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом неправомірного переходу земельної ділянки площею близько 228 га та вартістю близько 186 млн грн до Мукачівської міськради.

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

В ході розслідування вказаного кримінального провадження перевірятиметься правомірність дій посадовців Мукачівської міської ради та комунального підприємства.

Оперативним вивченням з’ясовано, що посадові особи Мукачівської міської ради, за попередньою змовою із службовими особами ММКП "Міжнародний аеропорт Мукачево" в порушення вимог Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у грудні 2015 року безпідставно сформували у державному земельному кадастрі земельну ділянку, як об'єкта цивільних прав, визначивши її межу на площі близько 228 га.

Разом з тим, згадана земельна ділянка розташована на території Павшинської сільської ради Мукачівського району і належала до комунальної власності даної територіальної громади та у 2005 році була передана у постійне користування ММКП "Міжнародний аеропорт Мукачево".

Згаданими протиправними діями посадових осіб Мукачівської міської ради державним інтересам в особі територіальної громади села Павшино Мукачівського району спричинено тяжкі наслідки у вигляді незаконного безоплатного вибуття із комунальної власності села земельної ділянки вартістю майже 186 млн. грн.

У прокуратурі нагадали, що ч.2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Українська правда