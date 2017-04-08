Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Закарпаття розслідує передачу Мукачівській міськраді 228 га землі

Субота, 8 квітня 2017, 13:04

Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом неправомірного переходу земельної ділянки площею близько 228 га та вартістю близько 186 млн грн до Мукачівської міськради.

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

В ході розслідування вказаного кримінального провадження перевірятиметься правомірність дій посадовців Мукачівської міської ради та комунального підприємства.

Оперативним вивченням з’ясовано, що посадові особи Мукачівської міської ради, за попередньою змовою із службовими особами ММКП "Міжнародний аеропорт Мукачево" в порушення вимог Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у грудні 2015 року безпідставно сформували у державному земельному кадастрі земельну ділянку, як об'єкта цивільних прав, визначивши її межу на площі близько 228 га.

Разом з тим, згадана земельна ділянка розташована на території Павшинської сільської ради Мукачівського району і належала до комунальної власності даної територіальної громади та у 2005 році була передана у постійне користування ММКП "Міжнародний аеропорт Мукачево".

Згаданими протиправними діями посадових осіб Мукачівської міської ради державним інтересам в особі територіальної громади села Павшино Мукачівського району спричинено тяжкі наслідки у вигляді незаконного безоплатного вибуття із комунальної власності села земельної ділянки вартістю майже 186 млн. грн.

У прокуратурі нагадали, що ч.2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗакарпаттяМукачевеземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: