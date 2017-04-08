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Порошенко затвердив річну програму під егідою комісії Україна-НАТО

Субота, 8 квітня 2017, 14:15

Президент Петро Порошенко затвердив Річну національну програму під егідою комісії Україна – НАТО на 2017 рік.

Відповідний указ від 8 квітня розміщений на сайті президента.

Там зазначено, що програму затверджено з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, на виконання рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів (9 липня 2016 року, м.Варшава, Республіка Польща), а також відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України.

Державному комітету телебачення і радіомовлення, Міністерству інформаційної політики, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, іншим центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік, органів місцевого самоврядування доручено забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати її виконання.

Як зазначається в тексті програми, її виконання не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету, оскільки здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, а також за рахунок фінансової допомоги з бюджету НАТО та окремих держав – членів Альянсу.

У програмі йдеться, що зовнішня політика України орієнтована на дальшу консолідацію зусиль держав – партнерів, Європейського Союзу, міжнародних та регіональних організацій з метою припинення агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційній сфері.

"Стратегічною метою України є курс на набуття членства в НАТО", - констатується в тексті.

Щодо розвитку відносин з ЄС, серед пріоритетних завдань на поточний рік названо: забезпечити завершення ратифікації та набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом; вжити заходів для продовження політики санкцій Європейського Союзу щодо Російської Федерації у зв'язку з діями, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України;

вжити заходів для функціонування безвізового режиму поїздок громадян України до держав – членів ЄС.

У програмі зазначено, що пріоритетним у 2017 році залишатиметься діяльність для збереження міжнародного консенсусу у наданні підтримки Україні, продовження санкційного тиску на Російську Федерацію до припинення збройної агресії проти України та деокупації Автономної Республіки Крим, м.Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Відповідно буде продовжуватися робота в рамках "нормандського", "мінського" та інших форматів з метою повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться у тексті.

Українська правда

Теми: ПорошенкоНАТО
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